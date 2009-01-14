Лідерство США в космосі може закінчитися

Асоціація аерокосмічної індустрії США підготувала для адміністрації Барака Обами доповідь, в якій попередила, що лідерство і безпека США в космосі більше не гарантовані.

"Враховуючи, що інші країни швидко просуваються в отриманні або розробці космічних потенціалів, лідерство Америки в космосі більше не є гарантованим і безпека її космічних активів більше не є забезпеченою", - зазначається в поширеному у Вашингтоні 34-сторінковому документі під назвою "Роль космосу у визначенні національних пріоритетів Америки".

У передмові до доповіді президент асоціації Маріон Блекі зауважує, що лідерство США в космічній сфері "може закінчитися".

"У нас є гідні конкуренти, які мають плани і ресурси, що є рівними або навіть перевершують наше домінуюче становище, і така ситуація може чинити негативний ефект на нашу економіку і нашу національну безпеку", - цитує доповідь РІА “Новости”.

У розділі доповіді, присвяченому ситуації у галузі військового космосу, його автори, зокрема, попереджають адміністрацію Обами про те, що "потенційні супротивники розробляють системи, щоб вивести з ладу і заглушити космічні системи США та їх союзників".

"Супротивники США розуміють цінність космічних систем національної безпеки для економіки і національної безпеки США і в разі кризи, ймовірно, зроблять наші активи мішенню", - йдеться в документі, де повідомляється, що для нової адміністрації "поліпшення космічного захисту і володіння ситуацією повинні бути пріоритетом".

У документі міститься також рекомендація забезпечити повне фінансування для міжнародної космічної станції (МКС), яка "повинна бути повністю використана як національна лабораторія".

Крім адміністрації Обами, доповідь асоціації надіслана також до Конгресу США.

Членами Асоціації аерокосмічної індустрії є більше 280 аерокосмічних компаній США.