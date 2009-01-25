Полтавське ноу-хау: sms-квиток для проїзду в транспорті

У Полтаві планують запровадити єдиний sms-квиток для проїзду в міському транспорті

Про це журналістам розповів радник Полтавського міського голови з питань транспорту Володимир ЛАТИШ.

За його словами, до кінця року Полтава, можливо, стане першим містом в Україні, де діятиме єдиний sms-квиток.

«Для цього пасажиру достатньо буде відправити sms-ку на певний номер, щоб отримати право вільно користуватися будь-яким міським громадським транспортом цілий день», - сказав В.ЛАТИШ.

Нагадаємо, В.ЛАТИШ разом із групою фахівців уже декілька років займаються розробками sms-послуг. У 2008 році вони запровадили проекти - "Квиток" і "Мобільний експедитор". "Квиток" допомагає пасажирам без зайвої витрати часу спланувати свою поїздку на рейсовому автобусі з одного міста України в інше. На відправлений запит протягом однієї хвилини людина отримує повну інформацію про час відправлення автобусів у потрібному напрямку й про наявність вільних місць. Таким же чином можна забронювати місце на рейс, причому відразу ж і у зворотному напрямку. Раніше такий сервіс для автобусних поїздок був недоступний.

Проект "Мобільний експедитор" значно полегшив роботу водіям вантажного транспорту, зайнятих перевезеннями на далекі відстані. Достатньо зробити sms-запит, який миттєво стає відомим десяткам транспортних логістів (організаторам вантажних перевезень), і водій відразу отримує чергове замовлення.