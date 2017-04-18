Запуск ракети NASA в режимі 360° (подію завершено)

Сьогодні, 18 квітня, з американської бази ВПС на мисі Канаверал запустять космічне судно Cygnus, яке за допомогою ракети-носія Atlas V привезе на МКС партію нового вантажу.

Вперше агентство NASA показує онлайн-трансляцію цієї події в режимі 360°.

На офіційному сайті космічного агентства сказано, що для перегляду запуску в панорамному режимі вам потрібно лише пересувати курсор миші, або ж зміщувати смартфон або планшет. Ті, хто мають окуляри віртуальної реальності і зовсім можуть "переміститься" на місце запуску Cygnus.

Наголошується, що космічне судно доправить на МКС понад 3,5 тонн наукових приладів, їжі та екіпіровки для космонавтів. Оскільки вага дуже велика, учені NASA вирішили застосувати ракету Atlas V замість раніше використовуваної Antares.

Читайте такожNASA показало нову карту Землі в нічний час (фото, відео)

Нагадаємо, запуск Cygnus переносили вже кілька разів. Наразі у NASA сподіваються, що все піде за планом і через чотири дні вантаж буде на МКС. Ракету "зловить" і встановить на модуль "Юніті" — роботизована рука. На жаль, космічний корабель не зможе повернутися на Землю. Тому після його розвантаження, у нього укомплектують сміття і відправлять в неконтрольоване падіння, під час якого він згорить в атмосфері.

Варто зазначити, що у жовтні 2016 року, вантажний корабель Cygnus, який був запущений з Землі ракетоносієм з першим ступенем українського виробництва, здійснив успішне стиковання із Міжнародною космічною станцією (МКС). Апарат доправив на МКС необхідну їжу, спорядження та матеріали для подальших досліджень команди Експедиція 49.