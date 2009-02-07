Представлено комп'ютер з картонним корпусом

Американський дизайнер Брендон Макалусо (Brenden Macaluso) розробив комп`ютер, корпус якого зроблений з картону, повідомляє Engadget. Він називається Recompute і буде представлений на конкурсі Greener Gadgets Design Competition, який пройде наприкінці лютого в Нью-Йорку.

У корпусі настільного ПК Recompute немає ні металу, ні пластику. Він складається тільки з гофрованого картону. Це значно знижує вартість виробництва корпусу, робить його екологічним і легким для переробки.

Крім того, картон не перешкоджає циркуляції повітря всередині корпусу, що дозволяє ефективно охолоджувати компоненти. За необхідності в картонному корпусі можна легко зробити додаткові вентиляційні отвори.

Всередину картонного корпусу Брендон Макалусо встановив процесор Intel Core 2 Duo і два гігабайти оперативної пам`яті. Також у комп`ютера Recompute є вісім портів USB і інші стандартні роз`єми.

Зазначмо, що творець Recompute називає свій пристрій більш пожежобезпечним, ніж звичайні ПК в пластиковому корпусі. Він наголошує, що температури горіння і займання картону, відповідно, 258 і 427 градусів Цельсія відповідно, а пластик плавиться вже за 120 градусів Цельсію.

Лента.ру