Microsoft хоче мати власну роздрібну мережу

Microsoft Corp. оприлюднила плани щодо створення власної мережі роздрібних магазинів. За задумом найбільшого в світі виробника програмного забезпечення, в магазинах повинні продаватися комп`ютери із встановленими програмами Microsoft, а також інші продукти компанії. Для розвитку цього напряму компанія найняла колишнього корпоративного віце-президента роздрібної імперії Wal-Mart Stores Inc. - Девіда Портера. Його першочерговим завданням стане розробка роздрібної концепції Microsoft і плану втілення її в життя, передає Associated Press.

Багато аналітиків зазначають, що нині не найвдаліший період для входу у роздріб. Існуючі роздрібні мережі переживають тяжкий період. Один з лідерів американського роздрібного ринку - Circuit City Inc. оголосив про своє банкрутство, про ліквідацію в січні ц.р. мережі, що належить йому, з 567 магазинів, і про звільнення більше 34 тис. співробітників.

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