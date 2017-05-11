У ЦЕРНі запустили новий прискорювач протонів Linac 4

У Європейському центрі ядерних досліджень (ЦЕРН) запустили новий прискорювач протонів Linac 4, який має значно підвищити продуктивність Великого адронного колайдера.

За словами вчених, прискорювач буде розганяти заряджені частинки до енергії у 160 мільйонів електрон-вольт, що у три рази більше, ніж можливості його попередника, передає Euronews.

Фахівці очікують, що такий рівень енергії відкриє нові можливості для досліджень.

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“Наше головне завдання зараз – уявити собі майбутнє, бо для створення і вивчення таких машин треба дуже багато часу. Тому треба бути впевненим ще на стадії їхньої будови у тому, що вони будуть корисні тоді, коли запрацюють. Це стосується Linac 4”, – розповідає керівник проекту Мауріціо Вретенар.

“Ви знаєте, у фізиці ми використовуємо багато статистичних даних. Для нових відкриттів треба багато чого зробити з численнішими протонами. Все має бути інтенсивніше і якісніше, саме це і стане джерелом відкриттів у майбутньому”, – твердить технічний директор ЦЕРНу Фредерік Бордрі.

Вчені сподіваються, що новий прискорювач допоможе у пошуку раніше невідомих науці частинок. А це, в свою чергу, стане поштовхом до розвитку медицини, зокрема боротьбі з раком. Не виключено, що завдяки Linac 4 науці вдасться розкрити таємницю походження Всесвіту.