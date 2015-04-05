Вчені після дворічної перерви запустили Великий адронний колайдер

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на штаб-квартиру ЦЕРН.

"Ми запустили ВАК, все йде добре", - заявив керівник прес-служби розташованого поблизу Женеви дослідного центру Арно Марсолье.

Відзначається, що ВАК, який два роки тому був зупинений для проведення модернізації, спочатку передбачалося запустити в кінці березня. Однак 21 березня було зафіксовано коротке замикання в одному з магнітів. Потрібен був час для з'ясування причин виниклої несправності і її усунення.

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Як поінформувала 2 квітня прес-служба ЦЕРН, 31 березня фахівці "вирішили проблему, яка призвела до затримки запуску прискорювача".

Одна з цілей модернізації ВАК полягала в підвищенні енергії зіткнення пучків протонів з 8 до 13 ТеВ. Вчені виходять з того, що такий рівень енергії відкриє нові можливості для досліджень. Перші зіткнення пучків протонів на оновленому прискорювачі передбачалося провести в травні. Оскільки на усунення неполадок потрібен був час, терміни відсунулися.

За даними ЦЕРН, зіткнення частинок при енергії 13 ТеВ, "як очікується, будуть здійснені на початку червня".

Разом з тим, в дослідницькому центрі впевнені, що затримка не зробить серйозного впливу на роботу ВАК.