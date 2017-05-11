У Китаї добровольці вчаться жити на Місяці

У Пекіні 11 травня перші четверо добровольців - 2 чоловіків і 2 жінки - увійшли в симулятор життя в близьких до місячним умовах. Волонтери - цивільні особи і кращі аспіранти Пекінського авіакосмічного університету. Вони проведуть тут наступні 60 днів. Про це пише "Сіньхуа".

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Першу групу змінять ще 2 чоловіків і 2 жінки. Їм належить провести в "Юегун-1" /"Храмі Місяця-1" вже 200 днів. Після цього перша група добровольців повернеться в симулятор ще на 105 днів.

"Юегун-1" має велику загальну кабіну площею 42 кв. м, куди входять спальні місця, кімната відпочинку, санвузол, обладнання для переробки відходів і приміщення для вирощування тварин, і дві кабіни-"парники" приблизно по 50-60 кв. м.

Завдяки експерименту під кодовою назвою "Юегун-365" китайські вчені хочуть зрозуміти, що потрібно для підтримання життя людини на поверхні Місяця в середньо - і довгостроковій перспективі.

Також тут перевірять працездатність біорегенеративної системи життєзабезпечення, яка вже проходила успішні 105-денні випробування в 2014 році. Ця система дозволяє тваринам, рослинам і мікроорганізмам співіснувати. Вода і харчові продукти проходять переробку, в результаті в симуляторі виникають умови, близькі до земних.