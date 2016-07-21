Вчені виявили на Місяці сліди давнього зіткнення з протопланетою

Дослідження опубліковане в журналі Nature, передає Лента.ру.

Зіткнення Місяця з протопланетою чи астероїдом, за оцінками вчених, відбулося 3,8 млрд років тому. У діаметрі небесне тіло досягало 250-300 км і, ймовірно, відносилося до класу Е об'єктів у поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера.

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До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши можливі сценарії формування геології Моря Дощів на Місяці, що включає в себе ударний кратер, а також первинні і вторинні канави. Діаметр території досягає 1250 км.

Геофізики провели лабораторні експерименти, які показали, що вторинні канави виникли після падіння астероїдних частинок, раніше отскочивших від поверхні Місяця.

Вчені вважають, що, ймовірно, на ранніх етапах розвитку Сонячної системи околиці Венери, Землі і Марса містили безліч аналогічних протопланет (або великих астероїдів).

Нагадаємо, космічний телескоп Kepler в ході місії K2 підтвердив відкриття чотирьох кам'янистих землеподібних екзопланет, дві з яких знаходяться в зоні населеності (тобто на них може існувати рідка вода).