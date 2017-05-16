Турчинов: Через бухгалтерську програму 1С Росія здійснювала кібершпигунство та кібератаки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що рішення про заборону використання в Україні бухгалтерської програми 1С було прийнято через те, що через неї РФ здійснювала кібершпигунство та потужні кібератаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив сьогодні журналістам в Києві.

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«Що стосується програмного продукту, який реалізується в Україні. Було прийнято рішення щодо санкцій проти підприємств-юридичних осіб, які його розповсюджують. Хочу сказати, що СБУ дослідила, що деякі з них використовуються для нелегального збору інформації, тобто це фактично кібершпигунство», - заявив він.

«З іншого боку – використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім у відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібератаки, такі, які були наприкінці минулого року та декілька днів тому. СБУ реально проаналізувала ситуацію, і це рішення (РНБО) застосовується проти тих підприємств, контент яких реально небезпечний для кіберпростору України», - додав Турчинов.

«Звичайно, ми не можемо примусити бухгалтера, який користується російським програмним продуктом, терміново від нього відмовитися…», - наголосив він.

Разом з тим Турчинов підкреслив, що державні, бюджетні установи мають терміново, в обов’язковому порядку переводитись на програмний продукт національного виробника.

За його словами, є дуже якісний продукт, який виробляють українські програмісти та європейський програмний продукт, який забезпечує якісне обслуговування бухгалтерського обліку тощо.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Податковий консультант Київського центру розвитку та підтримки бізнесу Олександра Томашевська заявила, що частка програми 1С на українському бухгалтерському ринку становить 98%, й альтернативи цьому продукту на українському ринку поки що немає.