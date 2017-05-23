ЗМІ дізнались, як впала відвідуваність ВКонтакте та Одноклассников після блокування в Україні (інфографіка)

Відвідуваність російської соціальної мережі ВКонтакте за 5 днів впала на 3 млн візитів. Компанія SimilarWeb надала статистику відвідуваності в Україні заблокованих російських інтернет-сервісів. Статистика включає не унікальні візити з десктопів, передає Економічна правда.

Згідно з даними на 20 травня 2017 року, відвідуваність соціальної мережі ВКонтакте в Україні впала на 3,35 млн візитів за 5 днів блокування доступу.

До введення санкцій щоденна відвідуваність соцмережі в Україні становила в середньому 10,1 млн візитів. 20 травня українські інтернет-користувачі відвідали соціальну мережу 6,75 млн разів.

Одноклассники втратили в середньому 1,67 млн візитів з майже 4,6 млн.

Відвідуваність російського інтернет-порталу yandex.ua знизилася приблизно на 2 млн візитів з 6 млн.

Російський інтернет-портал mail.ru недорахувався 1,22 млн візитів при загальній середній відвідуваності 4,62 млн.

За словами аналітика відділу маркетингу в SimilarWeb Павла Тучинського, представлені дані у переважній більшості випадків враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.

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"Якщо користувач спочатку зайшов в інтернет не через VPN, що, як правило і відбувається, ми побачимо країну-оригінал", - каже Тучинський.

Варто також зазначити, що ще не всі інтернет-провайдери України, в тому числі великі, виконали указ президента про санкції від 15 травня 2017 року.

Третій за величиною абонентської бази в країні інтернет-провайдер "Воля" 23 травня повідомив, що повністю заблокує сайти до 1 червня.

Відповідно до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Національної комісії регулювання зв'язку та інформатизації, в Україні станом на 25 квітня 2017 року працювало 6158 інтернет-провайдерів.