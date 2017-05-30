Інтерес українців до методів обходу блокування російських ресурсів згасає (інфографіка)

18:19, 30 травня 2017
Наука та IT
2640 0

Найактивніше методами обходу блокування українці зацікавилися 19 травня.

Графік популярності запиту у Google технології VPN (Virtual Private Network) відобразив реакцію користувачів на блокування російських інтернет-сервісів. Як свідчать дослідження аналітичної групи Corestone Corp., пік зацікавлення методами обходу блокування прийшовся на 19 травня. З того часу ажіотаж іде на спад.

На карті можна простежити, з яких областей надійшло найбільше запитів, і, ймовірно, де розташована найбільш лояльна аудиторія заблокованих ресурсів.

Читайте такожВ Україні встановлено рекорд з відвідуваності ВКонтакте

Таким чином, найбільшу активність проявили користувачі у Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Херсонській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Блокування в Україні ВКонтакте і Одноклассников
Теги: #заборона соцмереж#обхід заборони соцмереж#методи обходу блокування