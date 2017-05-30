Інтерес українців до методів обходу блокування російських ресурсів згасає (інфографіка)
18:19, 30 травня 2017Наука та IT
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Найактивніше методами обходу блокування українці зацікавилися 19 травня.
Графік популярності запиту у Google технології VPN (Virtual Private Network) відобразив реакцію користувачів на блокування російських інтернет-сервісів. Як свідчать дослідження аналітичної групи Corestone Corp., пік зацікавлення методами обходу блокування прийшовся на 19 травня. З того часу ажіотаж іде на спад.
На карті можна простежити, з яких областей надійшло найбільше запитів, і, ймовірно, де розташована найбільш лояльна аудиторія заблокованих ресурсів.
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Таким чином, найбільшу активність проявили користувачі у Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Херсонській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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