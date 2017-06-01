В "Яндексі" натякнули, що збираються піти з України

"Яндекс" має намір обмежити або зовсім відмовитися від бізнесу в Україні. Про це заявив гендиректор компанії Олександр Шульгін в інтерв'ю російському телеканалу НТВ.

Читайте такожЯндекс.Браузер на Android автоматично обходить блокування російських сайтів - ЗМІ"Українська держава прийняла ряд санкцій, спрямованих на нашу компанію, і не тільки нашу компанію, але і на ряд інших російських IT-компаній, які роблять неможливою нашу діяльність в країні", — заявив Шульгін.

Він висловив думку, що в першу чергу це шкідливо для українського суспільства і української держави.

"До чого це призведе, важко сказати. Швидше за все, наше економічне залучення в бізнес в Україні буде скорочено або обнулено", — додав гендиректор.

Нагадаємо, 1 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що під час обшуків в офісах Yandex в Україні "знайшли багато цікавого".

Як повідомляв УНІАН, 29 травня співробітники Служби безпеки України провели в Києві та Одесі санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії "Яндекс".

15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Росії, згідно з якими в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники» і ресурсів Yandex. 17 травня указ президента вступив в силу.