Вчені через 40 років розкрили таємницю загадкового сигналу з космосу
Як з'ясувалося, сигнал "Wow!" був відправлений не інопланетянами.
Астроном з США Антоніо Паріс заявив про те, що йому вдалося розкрити таємницю сигналу "Wow!" з невідомого джерела, який був зафіксований в 1977 році, повідомляє ZN.ua з посиланням на Popular Mechanics.
У 2016 році Паріс спільно з астрономом Еваном Девісом припустили, що сигнал "Wow!" може походити від комет. Тоді дослідникам вдалося зареєструвати дві комети, 266P/Christensen і P/2008 Y2 (Gibbs), сигнал яких нагадував загадковий сигнал 1977 року. Обидві комети були оточені великими хмарами водню, які могли бути джерелом сигналу.
Читайте такожЗонд Cassini пірнув у кільця Сатурна і прислав перші фотографії
Тепер же Паріс провів спостереження за іншими кометами і виявив у них такі ж хмари водню і такі ж сигнали.
Це свідчить про те, що загадковий "Wow!" має природне походження.
Раніше найпопулярнішою теорією походження сигналу було припущення про те, що це послання від представників інопланетних цивілізацій.