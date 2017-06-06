Вчені через 40 років розкрили таємницю загадкового сигналу з космосу

Астроном з США Антоніо Паріс заявив про те, що йому вдалося розкрити таємницю сигналу "Wow!" з невідомого джерела, який був зафіксований в 1977 році, повідомляє ZN.ua з посиланням на Popular Mechanics.

У 2016 році Паріс спільно з астрономом Еваном Девісом припустили, що сигнал "Wow!" може походити від комет. Тоді дослідникам вдалося зареєструвати дві комети, 266P/Christensen і P/2008 Y2 (Gibbs), сигнал яких нагадував загадковий сигнал 1977 року. Обидві комети були оточені великими хмарами водню, які могли бути джерелом сигналу.

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Тепер же Паріс провів спостереження за іншими кометами і виявив у них такі ж хмари водню і такі ж сигнали.

Це свідчить про те, що загадковий "Wow!" має природне походження.

Раніше найпопулярнішою теорією походження сигналу було припущення про те, що це послання від представників інопланетних цивілізацій.