Учені пояснили появу семи схожих на Землю планет

Після того, як за 40 світлових років від Землі у зірки TRAPPIST-1 було виявлено кілька планет, та ще й на теоретично придатній для життя відстані від світила, до системи прикута величезна увага. Справді, тут є одразу сім планет, близьких за розмірами до нашої, а три з них – в "зоні населеності", передає Naked Science.

Утворення цієї цікавої системи нідерландські астрономи пов'язали з "лінією льоду", умовною межею, подолавши яку, льодові частинки навколо зірки починають танути.

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У новій моделі утворення TRAPPIST-1 починається з масової міграції дрібних уламків від зовнішніх областей майбутньої системи. Вони складаються здебільшого з льоду, зближуються з "лінією танення", де тануть, втрачаючи частину маси. Продовжуючи рухатися, вони покриваються частинками води від попередніх частинок. Це полегшує їхнє злипання аж до формування протопланети, яка зміщується ближче до зірки, на шляху збираючи ще більше речовини. На її колишній орбіті звільняється простір для утворення наступної планети і залишається достатньо води для злипання таких частинок.

Автори припускають, що за такою схемою можуть розвиватися й деякі інші компактні системи. Найближчим часом вони мають намір перевірити свою гіпотезу на комп'ютерній моделі.

Як повідомляв УНІАН, астрономи знайшли схожі на Землю планети, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 у сузір'ї Водолія. Причому на всіх семи планетах може бути рідка вода, але на трьох з них можна знайти її швидше, ніж на інших.