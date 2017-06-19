Вчені перевірять існування інопланетної цивілізації в Чумацькому Шляху
Вчені довели існування інопланетної цивілізації математичним шляхом.
Фахівці зі Сполучених Штатів стверджують, що в ході дослідження довели існування в районі Чумацького Шляху високотехнологічної цивілізації, здатної вийти на контакт із землянами.
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Фахівці модифікували рівняння Дрейка, яке являє собою рівність, з однієї сторони якої перебуває твір семи множників, а з іншого — число позаземних цивілізацій, передає Ura.
Вчені довели існування інопланетної цивілізації математичним шляхом з допомогою рівняння Дрейка, зіставивши твір семи множників і число позаземних цивілізацій.
На готуються до запуску космічні обсерваторії TESS і JWST покладається велика надія, адже вони дозволять перевірити висновки роботи.