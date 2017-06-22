Ілон Маск назвав український "Зеніт" найкращою ракетою після своїх

Відомий американський інженер і підприємець Ілон Маск назвав українські ракети "Зеніт" кращими після своїх. Про це він сказав у ході інтерв'ю в ефірі популярного американського каналу CNN, передає "Український промисловий портал".

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"Зеніт". Вона, напевно, найкраща після наших", - відповів Маск на запитання ведучої про улюблену ракету.

Відзначимо, що засновник компанії SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company і генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc. домігся значних успіхів у сфері інформаційних технологій, ракетобудування, автомобілебудування.

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"Зеніт" - це українська базова двоступенева ракета-носій середнього класу. 28 квітня цього року був підписаний договір між ПІВДЕНМАШ і S7 Sea Launch Limited про виробництво й поставку ракет-носіїв серії Зеніт.