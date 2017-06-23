Yahoo! припинить випускати News Digest

Інтернет-компанія Yahoo! 30 червня припиниться створення контенту і випуск оновлень для додатка Yahoo! News Digest, повідомляє Business Insider.

Читайте такожYahoo повідомила про викрадення даних мільярда користувачівВ оновленні новин Digest Yahoo написано: «Ми не будемо створювати нові дайджести після 30 червня 2017 року. Ми любили вас обслуговувати, хлопці, всі ці роки».

Новинний сервіс Yahoo! News Digest (раніше - Summly) був запущений в січні 2014 року. Додаток, розроблений 17-річним програмістом Ніком Д'Алоізіо, був придбаний за $30 млн. В рамках угоди розробник сервісу також отримав робочий контракт з корпорацією.

13 червня американський провайдер бездротового зв'язку Verizon Communications завершив угоду про купівлю активів Yahoo! за $4,5 млрд.