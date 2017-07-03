Археологи знайшли легендарну ацтекську вежу з майже 700 черепів (фото)

У Мексиці фахівці Національного інституту антропології та історії виявили ацтекську вежу з черепів, легенда про яку наводила жах на мексиканців кілька століть після колонізації. Про це пише Російська служба ВВС з посиланням на Reuters.

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Через два роки копіткого дослідження антропологи готові підтвердити її існування.

Згідно з переказами та історичними записами, у вежі ацтеки збирали черепи полеглих воїнів супротивника, проте вчені були шоковані тим, що знайшли черепи, що належали не тільки молодим чоловікам. У вежі є і чоловічі, і жіночі, дитячі останки.

"Ми очікували знайти останки молодих чоловіків, якими і були воїни, адже від жінок і дітей ми не очікуємо участі в боях. У нас ніколи неї було подібної інформації, це перша така знахідка", - заявив біолог і антрополог Родріго Боланьос.

За словами його колеги Лорени Васкес з Національного інституту антропології та історії, 676 черепів були виявлені в циліндричному спорудженні біля стародавнього храму Темпл Майор, також відомого як піраміда Уїцилопочтлі - на честь верховного божества ацтеків.