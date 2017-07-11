Вчені довели, що кава продовжує життя

Споживання кави може продовжити життя. Про це свідчать два дослідження, пише CNN.

В одному дослідженні взяли участь понад 520 000 чоловік у 10 європейських країнах. Згідно із результатами, встановлено, що вживання більшої кількості кави може значно знизити ризик смертності людини.

Друге дослідження, яке було більш новим, оскільки було зосереджено на невеликих групах. Опитавши більше 185 тисяч афроамериканців, корінних американців, гавайців, японців-американців, латиноамериканців та білих, дослідники виявили, що кава збільшує довговічність різних рас.

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Зокрема, за даними дослідження, люди, які випивали 2-4 чашки на день, мали на 18% менше ризику смерті в порівнянні з людьми, які не пили каву. Ці дані збігаються з попередніми дослідженнями, які розглядали більшість білих популяцій.

"Враховуючи ці дуже різноманітні популяції, всі ці люди мають різний спосіб життя, у них дуже різні дієтичні звички та різні сприйнятливості, і ми все ще знаходимо подібні закономірності", - сказала Вероніка Венді Сетован, доцент кафедри профілактичної медицини в Медичній школі ім. Кека Університету штату Колумбія.

Нове дослідження показує, що існує сильна біологічна можливість для співвідношення між кавою та довголіттям. Встановлено, що смертність була зворотною пропорційна споживанню кави на серцеві захворювання, рак, захворювання органів дихання, інсульт, діабет та захворювання нирок.