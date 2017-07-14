Ілон Маск запустив загадковий сайт x.com

Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск анонсував запуск нового веб-сайту — x.com, передає газета.ру.

Оголошення було зроблене вранці 14 липня. При цьому на самому сайті поки нічого не опубліковано, крім однієї букви «x».

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Як повідомляє Gizmodo, в минулому Маск вже володів цим доменом, коли був одним із засновників PayPal.

Відзначається, що мільярдер придбав домен назад на початку цього місяця. Сума угоди невідома.

Маск пообіцяв, що 15 липня «поправить» сайт. Загадкою залишається те, що ж саме він зробить з сайтом і чи буде це абсолютно новий проект.