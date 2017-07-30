Apple не дає китайським користувачам обходити інтернет-цензуру

Компанія Apple перестала продавати китайським користувачам VPN-програми у своєму віртуальному магазині додатків для мобільних пристроїв App Store. Такі програми, зокрема, дозволяли обходити інтернет-цензуру в Китаї. Першою про це повідомили в компанії ExpressVPN, яка продає один з таких додатків, пише Deutsche Welle.

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В Apple пояснили, що продаж програм для VPN зупинена через зміни в законодавстві. "Ми були змушені видалити деякі VPN-додатки в Китаї, які не відповідають новому регулювання", - цитує пояснення ситуації з боку Apple інформагентство AFP. Компанія зазначила, що в інших країнах програми для обходу інтернет-цензури, як і раніше, доступні. Китай є другим за величиною ринком для компанії Apple після США.

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Влада Китаю прийняла закон, згідно з яким VPN-сервіси, які використовуються в країні, повинні проходити обов'язкову сертифікацію і не зможуть надавати доступ до заблокованого контенту. Режим регулювання інтернету в Китаї вважається одним з найжорсткіших у світі. В країні заблоковано доступ до YouTube, соцмереж Instagram, Facebook і Twitter, інтернет-енциклопедії Wikipedia, ряду ресурсів пошуковика Google і багатьох інших онлайн-ресурсів. Доступ до цих ресурсів блокується владою в Пекіні в рамках проекту "Золотий щит", який став відомий під іронічно назвою «Великий китайський фаєрвол" ( "Great Chinese Firewall") як алюзія на Велику китайську стіну (англійською - Great Chinese Wall). Веб-сторінки фільтруються за ключовими словами, пов'язаних з державною безпекою, а пошукові машини аналогічним чином фільтрують результати пошуку.