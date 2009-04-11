Науковці уточнили межу космосу

Астрономи із США і Канади уточнили межу космосу. Вона була встановлена на висоті 118 кілометрів. Для проведення досліджень учені розробили апарат Supra-Thermal Ion Imager (Система формування зображень, що використовує супратермальный детектор іонів), який обертається навколо Землі на низькій орбіті. Робота оприлюднена в журналі Journal of Geophysical Research, а її короткий виклад доступний на порталі Space.com.

Supra-Thermal Ion Imager був виведений на орбіту заввишки близько 200 кілометрів в січні 2007 року. На такій висоті проходить умовна межа між земною атмосферою і іоносферою. Ця частина навколоземного простору відносно слабко вивчена. Більшість супутників обертаються на вищих орбітах, а аеростати, навпаки, не можуть підніматися так високо.

Єдиної думки про межу космічного простору немає. Найчастіше називається значення в 100 кілометрів. На цій висоті атмосфера стає настільки розрідженою, що не може забезпечити необхідної для "земних" літальних апаратів аеродинамічної підйомної сили. Зі свого боку, NASA часто оперує значенням 122 кілометри. На цій висоті шаттли переходять від маневрування за участю двигунів до маневрування з "опорою" на повітряні маси. Згідно з третьою точкою зору, космос починається приблизно на висоті 21 мільйона кілометрів - там, де практично зникає гравітаційна дія Землі.

Лента.ру