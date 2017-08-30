В альбомах Instagram тепер можна публікувати картинки в портретній та ландшафтній орієнтації

Сервіс Instagram тепер дозволяє публікувати фотоальбоми із зображеннями і в ландшафтній, і в портретній орієнтації. Ця функція почала тестуватись в лютому. А з 29 серпня вона стала доступна всім користувачам, пише The Verge.

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Недоліком є те, що користувачеві все одно доведеться обрати один формат фотографій в альбомі, а потім дотримуватись його – ви не зможете створити альбом і з пейзажними, і з квадратними або портретними фотографіями та відео. Як і раніше, користувач може розмістити до 10 знімків в одному альбомі.

Нагадаємо, в червні Instagram запустив систему фільтрації коментарів, засновану на технології машинного навчання. А в кінці 2016 року на сервісі з'явилися прямі трансляції.