Instagram запускає прямі відеотрансляції й повідомлення, що самовидаляються

Про це повідомляється в блозі компанії, передає TJournal.

Трансляції будуть публікуватися в розділі Instagram Stories, а не в основній стрічці записів. Під відео в прямому ефірі відображатимуться нові коментарі і "лайки", а зверху буде зазначений лічильник глядачів.

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У момент початку трансляції передплатники можуть отримати повідомлення. Після завершення трансляції вона зникне: зберегти ролик не можна, на відміну від фотографій і звичайних відео у «історіях».

Функція поки доступна не всім користувачам: як пояснили представники компанії, вона буде активуватися поступово протягом кількох тижнів.

Крім прямих відеотрансляцій, в новій версії Instagram з'явилися фото і відео, що сакмовидаляються, які можна відправляти в особистих повідомленнях. Вони нагадують Instagram Stories, але ділитися ними можна з одним або кількома друзями, а не з усіма підписниками відразу.

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Після того, як користувач подивиться надіслані таким чином фото або відео, вони видаляться. В Instagram Stories всі записи залишаються доступними протягом доби.