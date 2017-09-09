У небі над Кубанню помітили незвичайне природне явище (фото, відео)

8 вересня жителі Краснодарського краю Росії стали свідками незвичайного природного явища. Небом пронеслася величезна вогненна куля, яку було видно з різних районів краю, передає "Живая кубань".

Читайте такожДо Землі почав наближатися найбільший із часу спостережень астероїд

"Зараз перебуваю поруч з "Мостом поцілунків" у Краснодарі, величезна вогненна куля пролетіла по напрямку до Тургеневського мосту, - розповідає очевидець. - Куля повільно падала, а потім зникла".

Ще один свідок незвичайного явища повідомляє у соціальних мережах, що побачив яскраву кулю на західному обході міста.

Що саме це було, поки невідомо. Однак очевидці припускають, що невідомим об'єктом є метеорит, який згорів в атмосфері.

Як повідомляв УНІАН, камера відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна зафіксувала, як величезний метеорит приземлився неподалік.