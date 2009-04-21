Українські вчені презентували «автомобіль на дровах»

У Житомирській області вчені розробили "автомобіль на дровах".

Про це УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань промислової політики Володимир ДЕБОЙ.

“У Житомирському національному агроекологічному університеті група вчених на чолі із заслуженим діячем науки і техніки України, доктором технічних наук, професором, академіком Інженерної академії України Леонідом ЛОСЕМ розробили пристрій, що дозволяє автомобілям їздити на біопаливі”, - розповів заступник губернатора.

Він зазначив, що це один із перших автомобілів із газогенераторною установкою в Україні, й зараз влада області працює над практичним використанням винаходу в АПК і промисловості. В.ДЕБОЙ уточнив, що вчені проводять дослідження на старенькому ГАЗ-53.

Детальніше про винахід кореспонденту УНІАН розповів професор Л.ЛОСЬ, який продемонстрував "автомобіль на дровах".

“Газогенератор розміщується між кабіною водія й кузовом. При спалюванні палива - вугілля або дров - утворюється чадний газ. Після очищення у фільтрах він потрапляє в двигун внутрішнього згорання й дозволяє автомобілю рухатися”, - зазначив учений, пояснюючи принцип дії газогенераторної установки.

За його словами, його ідея не є нововведенням, а скоріше - "давно забутим старим".

“У середині минулого століття в СРСР їздило багато автомобілів на газогенераторних установках, а також тракторів, що працювали на дровах, торфі, вугіллі й соломі, а вже потім перейшли на бензин", - сказав Л.ЛОСЬ, додавши, що зараз "ми пригадали про цей досвід через необхідність впровадження енергозберігаючих технологій”.

Вчений зазначив, що в Швеції планують найближчими роками всю сільськогосподарську техніку перевести на газогенератори.

Професор підкреслив, що таке застосування газогенераторної установки втричі дешевше, ніж їзда на солярці, газі або бензині. За його словами, в газогенераторних установках можна спалювати рослини, вирощені на землях із допустимим рівнем радіоактивного забруднення, що особливо важливо для Житомирської області, де майже 300 тис. га сільгоспугідь мають підвищений рівень радіоактивного забруднення.

Зараз житомирські вчені працюють над удосконаленням пристрою й отриманням патентів українського та міжнародного зразків, а також шукають кошти на це.