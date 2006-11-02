Volkswagen розробив високотехнологічний автомобіль майбутнього (фото)

Група дизайнерів компанії Volkswagen з Каліфорнії представила проект автомобіля майбутнього, створеного з використанням нанотехнологій. Машина, що одержала назву Nanospyder, здатна ефективно захищати пасажирів і абсолютно нешкідлива для навколишнього середовища, повідомляє Worldcarfans.com.

Каркас Nanospyder складається з мільярдів невеликих частинок, створених з використанням нанотехнологій, діаметром менше 0,5 міліметра. Кожна з цих частинок може бути запрограмована на певну жорсткість, і, у разі зіткнення, кузов автомобіля деформується таким чином, що пасажири, що знаходяться всередині, залишаються в безпеці.

Поверх нано-каркасу машини кріпляться панелі з органічних матеріалів. Деякі частини цих панелей здатні надуватися, що забезпечує додатковий захист у разі зіткнення.

Крім того, зовнішні панелі на Volkswagen Nanospyder служать додатковим джерелом електроенергії, що виробляється під впливом сонячного світла. При цьому, основна частина електрики виходить з водневих паливних елементів. У рух Volkswagen Nanospyder приводять компактні електромотори, встановлені усередині кожного з коліс автомобіля.

Проект спеціально підготовлений для участі в конкурсі дизайнерів, який пройде в Лос-Анджелесі в кінці листопада.

Лента.ру