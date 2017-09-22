Посольство США перевірить, як витратили виділені ними кошти на спорудження ядерної установки в Харкові

Посольство США в Україні зверне увагу на витрачання американських коштів під час спорудження установки «Джерело нейтронів» у Харківському фізико-технічному інституті. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 вересня, під час брифінгу сказала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович, коментуючи інформацію у ЗМІ про відкриття кримінального провадження за фактом нецільового використання інвестицій під час спорудження установки.

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«Ми про це нічого не знаємо, але дуже дякую, що ви розповіли про цей випадок. Ми звернемо на нього увагу. Ми цінуємо своє співробітництво з харківським регіоном, як і з усією Україною. Безумовно, нас цікавить те, яким чином витрачаються гроші американських платників податків. Тому ми хочемо, щоб гроші, які приходять сюди, в Україну, розподілялися та витрачалися в такий спосіб, який був вказаний», - підкреслила Йованович.

Довідка УНІАН. Будівництво установки «Джерело нейтронів» почалося в 2013 році за рахунок більше ніж 70 млн доларів, виділених США в обмін на вивезення з України всіх запасів високозбагаченого урану.