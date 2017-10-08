Українці зможуть спостерігати метеоритний дощ

7 і 8 жовтня українці зможуть спостерігати в небі так званий зоряний дощ. Про це повідомляє Sciencealert.

Зазначається, що найкраще метеоритний дощ буде видно в північній півкулі. При цьому явище не потрібно чекати до світанку: його найкраще буде видно після заходу сонця і до опівночі.

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Драконіди, або жовтневий зоряний дощ, — метеорний потік, пов'язаний з кометою 21P/Джакобіні — Циннера. Діє початку жовтня, максимальна кількість метеорів спостерігається 8-10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, одне з найкрасивіших і найвідоміших явищ нічного неба Північної півкулі – метеорний потік Персеїди – спостерігали 12 – 14 серпня.