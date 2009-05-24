Гіперзвуковий літальний апарат випробували в Австралії

Група науковців з Австралії і США провела успішні випробування нової гіперзвукової авіаційної технології, яка, за заявою учасників проекту, може зробити революцію у сфері міжнародних перельотів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Випробування проводилися в закритій зоні Woomera в штаті Південна Австралія, де розташований спеціальний військовий полігон. Літальний апарат був доставлений у космос за допомогою ракети, а потім, відокремившись від неї, повернувся в межі атмосфери для перевірки технологій.

Гіперзвукова швидкість - це стадія польоту апарату, коли швидкість більш ніж уп`ятеро перевищує швидкість звуку. За словами міністра з військової науки та персоналу Австралії Воррена Сноудона, під час випробувань ученим вдалося переконатися в працездатності систем управління апарату, які будуть використані в подальших експериментах.

"Випробування показали, що гіперзвуковий політ може стати реальністю вже в найближчому майбутньому, обіцяючи величезні економічні й стратегічні вигоди Австралії", - наголосив міністр.

Розробка нових технологій проводиться спільно австралійськими і американськими науковцями в рамках програми "Експерименти з дослідження надзвукових міжнародних польотів" (Hypersonic International Flight Research Experimentation). Випробування, про які йдеться, стали першими в серії з десятьох експериментів, які пройдуть на полігоні Woomera.

Як зазначає Agence France-Presse, аналогічні випробування надзвукових технологій проводилися в Австралії в 2007 році. Як заявили тоді у військовому відомстві країни, за їх допомогою можна буде скоротити переліт з Сіднея до Лондона до двох годин, при тому, що відстань між цими містами близько 17 тисяч кілометрів.