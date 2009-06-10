Україна і Росія обговорили співпрацю в космічних проектах

Україна і Росія домовилися продовжити спільні роботи з реалізації пріоритетного проекту створення координатно-часового і навігаційного забезпечення двох країн з використанням системи ГЛОНАСС та інших глобальних супутникових навігаційних систем.

Такої домовленості досягнуто сьогодні в Москві за підсумками сьомого засідання підкомісії з питань співпраці у сфері космічної промисловості двох країн.

Делегації на переговорах очолювали керівник Федерального космічного агентства Російської Федерації Анатолій Пермінов і генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Олександр Зінченко, повідомляє прес-служба НКАУ.

У рамках засідання розглянуті питання виконання програми українсько-російської співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору на 2007-2011 рр. Сторони домовилися також продовжити співпрацю з наукових космічних проектів, спільних експериментів на російському сегменті МКС і в розробці систем дистанційного зондування Землі.

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