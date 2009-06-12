ЄК скептично сприймає намір Microsoft постачати Windows7 без браузера

Єврокомісія скептично сприймає намір Microsoft постачати в ЄС Windows7 без будь-якого браузера.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Єврокомісії, розповсюдженій пізно ввечері 11 червня.

У заяві зазначається, що найближчим часом Єврокомісія планує дати висновок щодо антимонопольної справи проти Microsoft відносно обов’язкового постачання браузера Internet Explorer разом з Windows, що триває з 1996 року, а також запропонує можливі заходи для припинення поведінки, яка може кваліфікуватися як зловживання монопольним становищем на ринку.

“Серед потенційних заходів для виправлення ситуації, якщо Єврокомісія вирішить, що Microsoft зловживала становищем на ринку, Єврокомісія може запропонувати надання споживачам вибору браузерів, а не постачання Windows взагалі без браузера”, - зазначається у заяві Єврокомісії, яка була зроблена у відповідь на заяву Microsoft про намір вилучити Internet Explorer з комплекту поставки Windows на територію Європейської економічної зони.

Єврокомісія надіслала лист протесту компанії Microsoft 15 січня 2009 року щодо постачання операційної системи Windows з обов’язковим включенням до неї Інтернет-браузера Internet Explorer. Microsoft відповів на лист 28 квітня 2009 року.

Лист протесту є формальним кроком у провадженні антимонопольного розслідування.