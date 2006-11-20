Російські військові підірвали супутник на орбіті

Останній супутник оптичної розвідки, що знаходився у складі орбітального угрупування Міністерства оборони Росії, був підірваний на орбіті в кінці минулого тижня, пише газета "Коммерсант" 20 листопада.

Космічне командування США повідомило, що в ніч з п`ятниці на суботу супутник "Космос-2423" припинив існування. Перебування його уламків спостерігали на різних орбітах заввишки до 800 кілометрів. Найбільші уламки вже впали на землю і згоріли у верхніх шарах атмосфери, падіння інших слід чекати протягом приблизно 30 днів.

На думку незалежних експертів, апарат "Дон" був достроково виведений з ладу військовими через технічні неполадки. Самі військові не коментують причини виведення апарату з ладу.

Запуск апарату "Космос-2423" було проведено з космодрому Байконур 14 вересня 2006 року. Супутник відноситься до серії апаратів оптичної розвідки "Дон", які ГРУ Генштабу використовувало для широкосмугової фоторозвідки. Зйомка проводиться апаратом на фотоплівку, яка доставляється на землю в капсулах. Апарат знищується після того, як усі капсули, що є на борту будуть використані.

Газета підкреслює, що розрахунковий термін пребування на орбіті апаратів серії "Дон" складає 120 днів, тоді як "Космос-2423" відпрацював всього близько 60 днів.

"Коммерсант" відзначає, що на зміну апаратам оптичної розвідки незабаром прийдуть нові розвідувальні супутники "Персона", які передають відзняте зображення радіоканалом.