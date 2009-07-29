Yahoo! і Microsoft cтворять нову пошукову систему

Компанії Microsoft і Yahoo! домовилися про партнерство у сфері пошукових технологій, пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела.

Згідно з умовами нової угоди, про яку, як повідомляє видання, офіційно буде оголошено в середу, 29 липня, Yahoo! замінить свій пошуковий сервіс на розробку Microsoft під назвою Bing і концентруватиметься на продажі реклами. Фінансові деталі партнерства не розголошуються.

Як повідомляється, Yahoo! продаватиме рекламні майданчики не тільки на сторінках свого порталу, але й на деяких сайтах Microsoft. Один зі співбесідників видання додав, що в рамках партнерства кожна зі сторін концентруватиметься на своїй сфері угоди, що, найімовірніше, означає відмову Yahoo! від подальшого розвитку своїх власних розробок у сфері пошуку.

Джерела газети відзначають, що основною метою операції є конкуренція з лідером у галузі інтернет-реклами компанією Google.

1 лютого 2008 року Microsoft почала спробу ворожого поглинання Yahoo!, запропонувавши акціонерам порталу продати свої акції за 44,6 мільярда доларів. Тривалі переговори, протягом яких сторони то підтверджували свій інтерес до операції, то відмовлялися від неї, привели до звільнення творця Yahoo! Джері Янга з поста гендиректора компанії і до відмови Microsoft від купівлі як порталу цілком, так і пошукового сервісу окремо.

На початку червня 2009 року Microsoft представила свій новий пошуковий сервіс Bing, який зумів трохи більш ніж за два тижні захопити 12 відсотків пошукового ринку США.

Лента.ру