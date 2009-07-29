Українсько-російська ракета стартує сьогодні з Байконура

Українсько-російська ракета-носій РС-20 («Дніпро») з шістьма супутниками буде сьогодні запущена з космодрому Байконур.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Роскосмосу.

«На космодромі Байконур сьогодні стартовий день: о 22.46 за московським часом планується конверсійний запуск (утилізація) міжконтинентальної балістичної ракети РС-20 методом пуску з попутним виведенням на орбіти шести космічних апаратів», - повідомляє Роскосмос.

Зараз на майданчику 109 космодрому Байконур, де знаходиться шахтна пускова установка зі встановленою в ній ракетою РС-20, проводяться необхідні завершальні операції і перевірки.

На орбіту мають бути виведені супутники:

“ДубаїСат-1" (DubaiSat-1) - дистанційне зондування землі (190 кг);

"Деймос-1" (Deimos 1) - постачання знімків високого часового розділення для спостереження за швидкоплинними явищами, зокрема на користь сільського господарства і охорони навколишнього середовища (90 кг);

"ЮК ДМС-2" (UK-DMC 2) - для спостереження за надзвичайними ситуаціями (96,5 кг);

"НаноСат-1В" (Nanosat 1B) - телекомунікаційний і науковий космічний апарат для проведення експериментів з нано- і мікротехнології (22 кг);

"АпрайзСат-3" (AprizeSat 3), "АпрайзСат-4" (AprizeSat 4) - низькоорбітальні космічні апарати зв`язку – по 12 кг.

Замовники апаратів - провідні космічні корпорації ОАЕ, Великої Британії, Іспанії і США.

Як повідомлялося, у зв`язку з підписанням договору СНО-1, який передбачав знищення 50% РС-20 (у класифікації країн НАТО - SS-18 «Сатана»), постало питання про методи скорочення арсеналу цих ракет. Як один із варіантів було запропоновано переобладнати їх в ракетоносії і використовувати для комерційних запусків.

Для реалізації програми створення і подальшої експлуатації ракети-носія «Дніпро» за рішенням Російського космічного агентства і Національного космічного агентства України була створена Міжнародна космічна компанія (ЗАТ) «Космотранс». До її складу входять підприємства і організації Росії і України, що створили ракетний комплекс PC-20 і здійснюють гарантійне і авторське спостереження у процесі його експлуатації, зокрема українське КБ «Південне», яке було розробником міжконтинентальної ракети РС-20. У програмі "Дніпро" беруть участь також Казахстан і Туркменія.

Усього за програмою "Дніпро" вже запущено більш як 30 космічних апаратів.

Польотна надійність ракети-носія «Дніпро» підтверджена більш ніж 160 запусками (зокрема 5 запусків на навколоземну орбіту).