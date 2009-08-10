Двигун винищувача допрацюють для поїздів і кораблів

Індійські науковці розглядають можливість застосування авіадвигуна Kaveri, який призначався для легкого багатоцільового винищувача HAL Tejas, в конструкції танків, залізничних локомотивів, а також військових і цивільних кораблів, повідомляє The Times of India. Причиною цього стала затримка проекту розробки бойового літака, що змусило індійський уряд шукати підтримку приватних компаній для його реалізації.

Як уточнює видання, нині індійські військові учені працюють над створенням морської версії газотурбінного двигуна, яку можна буде застосувати в конструкції кораблів типу Rajput. Дослідний зразок вже проходить випробування на верфі індійських ВМС Вішакапатнам (Vishakapatnam). Після закінчення розробки двигун можна буде використовувати на будь-якому з індійських бойових кораблів, вважають учасники проекту.

Окрім цього, як повідомив співрозмовник видання, Kaveri можна було б використовувати на індійській залізниці для транспортування залізняку, металу й інших важких вантажів. Він дозволить не тільки знизити вагу локомотива, а й прискорити перевезення залізницями. Інше джерело в оборонних колах країни зазначило в інтерв`ю The Times of India, що двигун також може застосовуватися в конструкції танків і безпілотних літальних апаратів.

Відзначимо, що винищувач HAL Tejas індійської розробки здійснив перший політ у 2001 році, хоча перша ескадрилья цих машин, як повідомлялося раніше, має з`явитись у складі індійських ВПС наприкінці 2010 або початку 2011 року. Однією з причин затримок програми називають тривалу розробку двигуна Kaveri, яким вирішили замінити імпортний F404 виробництва General Electric. У 2006 році індійці уклали контракт з французькою компанією Snecma, яка допомагає Делі в його розробці.

Лента.ру