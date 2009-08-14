Український літак потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» доставив з Франкфурта (Німеччина) до Єревана (Вірменія) генератор для нової електростанції вагою 174 тонни, який транспортувався разом із спеціальною рамою, а загальна вага вантажу становить 187,6 тонни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК).

У повідомленні наголошується, що зважаючи на гірський ландшафт і відсутність у місці призначення морського порту, доставити вантаж можна було лише повітрям. З цим зміг упоратися лише найбільший у світі літак – Ан-225 «Мрія».

Одержавши від компанії GS Engineering & Construction (Південна Корея) замовлення на доставку цього вантажу, фахівці АНТК імені Антонова розрахували, що за ваги генератора 174 тонни і довжини його опори 9 м навантаження на погонний метр кабіни літака становила б більш як 19 тонн. Це значно перевищувало допустиме значення в 10 тонн. Для зниження даного показника інженери «Авіаліній Антонова» спільно зі шведськими колегами з компанії Alstom – виготовлювача генератора - розробили спеціальну раму вагою всього 16 тонн. У результаті вдалося досягнути необхідного розподілу навантаження й укластися в обмеження щодо посадочної маси літака за умовами аеропорту Єревана.

11 серпня екіпажу Ан-225 «Мрія» було вручено сертифікат, що свідчить про внесення рекордного польоту літака до Книги рекордів Гіннесса. Так міжнародна громадськість відзначила перевезення на літаку найважчого в історії авіації моновантажу – генератора вагою 174 тонни.

Таким чином, «Мрія» стала абсолютним світовим рекордсменом у важкій вазі – на її рахунку рекорд з перевезення максимального комерційного вантажу 247 тонн, максимального комерційного моновантажу 187,6 тонні й абсолютний рекорд вантажопідйомності – 253,8 тонни.

Нагадаємо, на рахунку літака Ан-225 "Мрія" більш як 240 світових авіаційних рекордів.

Крім того, як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою (злітна вага 640,860 тонн) і на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів, Ан-225 "Мрія" занесено до Книги рекордів Гіннесса.

Довідка УНІАН. АНТК імені Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК імені Антонова, - АН-70, АН-140, АН-148 та інші.