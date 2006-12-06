В усі серійні мобілки вбудовані мікрофони для прослуховування

У разі оперативної необхідності і з санкції суду Федеральне бюро розслідувань США може без відома власника мобільного телефону дистанційно включити мікрофон його телефону, перетворивши його на переносний пристрій для прослуховування розмов як власника, так і навколишніх осіб.

Як повідомляє телекомпанія ABC, інформація про існування спеціальної секретної програми ФБР стала надбанням гласності в результаті згадки про неї в ухвалі федерального суду південного округу в Нью-Йорку, де розглядалася справа про представників відомого мафіозного клану Дженовезе.

Судові документи показують, що для стеження за мафіозі ФБР використовувало програму під назвою "пересувний жучок" (roving bug), коли дистанційно включені мобільні телефони підозрюваних передавали всі їх розмови на підслуховуючу станцію спецслужби.

"Пристрій функціонував незалежно від того, чи був ввімкнений або вимкнений телефон, і перехоплював розмови в доступному йому радіусі, де б він не був", - констатував в своєму рішенні федеральний суддя Люїс Каплан, який визнав дії ФБР повністю відповідними до американських законів.

Суддя відмовився задовольнити клопотання адвокатів обвинувачених, які вимагали визнати матеріали мобільної "прослушки" незаконними і виключити їх з доказів.

ABC повідомляє, що програма "Пересувний жучок" була задіяна ФБР на підставі судового ордера після того, як всі інші методи підслуховування і стеження не дали результатів.

Консультант з питань контртерористичної безпеки Джеймс Аткінсон підтвердив телекомпанії, що "ФБР може мати доступ до мобільних телефонів і дистанційно ними маніпулювати без жодного фізичного контакту".

При цьому Аткінс додав, що "будь-який недавно виготовлений мобільний телефон має вбудований відстежуючий пристрій, який дозволяє тому, хто підслуховує встановлювати чиєсь місцезнаходження з точністю до кількох футів".

Офіційний представник ФБР Джеймс Марголіс, до якого звернулася ABC, відмовився будь-що повідомити про цю програму, сказавши лише, що ФБР "не обговорює чутливі технології спостереження", але "будь-яке електронне спостереження здійснюється на основі судового ордера і з постійним юридичним контролем".

З посиланням на експертів ABC повідомляє, що запобігти використанню мобільного телефону як пристрою для дистанційної "прослушки" можна лише вийнявши з вимкненого телефону батарею живлення.

РІА "Новини"