Microsoft, Yahoo і Amazon починають спільну боротьбу проти Google

Три гіганти інтернет-бізнесу формують коаліцію, щоб протистояти спробам Google створити віртуальну бібліотеку, яка може стати найбільшою в світі. Для створення альтернативного ресурсу, управлятиме яким компанія Internet Archive, свої зусилля планують об`єднати компанії Amazon, Microsoft і Yahoo.

Вони заперечують проти юридичного оформлення операцій, які б дозволили Google стати головним джерелом більшості відсканованих книг, повідомляє Бі-бі-сі.

У 2008 р. Google досяг угоди з видавцями і авторами, які звинувачували інтернет-пошукач, що займався скануванням книг, в порушенні авторських прав. Google погодився виплатити 125 млн. дол. для створення бази даних авторських прав на книжки, в якій автори і видавці могли б реєструвати свої роботи і одержувати винагороду. Передбачалося, що правовласники одержували б 70% від продажів, решта 30% залишалися б у Google. Згідно з цією угодою, Google залишав за собою право оцифровувати твори, власники прав на які не встановлені.

Заперечення щодо цієї операції повинні бути подані до 4 вересня. Якщо суд стане на бік Google, буде узаконена його монополія на велику кількість книг, випущених в XX столітті.

Internet Archive є некомерційною організацією і також займається скануванням книг. На сьогодні в цифрову форму компанія вже перевела більше 1,5 млн. книг, і всі вони є у вільному доступі.

Microsoft і Yahoo вже підтвердили свою участь в альянсі, який протистоятиме Google. Представники Amazon коментарів поки що не дали, оскільки формально коаліція ще не сформована.

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