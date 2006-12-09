Renault представив раллійну версію Clio (фото)

Компанія Renault провела офіційну презентацію раллійної версії хетчбека Renault Clio. Ця новинка дістала назву Clio Sport R3 і устаткована атмосферним дволітровим мотором, що автоматично ставить її у "дволітрову" групу N. При цьому, за словами розробників, завдяки своїм технічним характеристикам автомобіль цілком зможе скласти конкуренцію серйознішим машинам класу Super 1600.

Дволітровий мотор на Clio Sport R3 має потужність у 230 кінських сил, які досягаються на позначці в 7800 обертів на хвилину, а його максимальний момент в 245 Нм доступний на 5400 обертах на хвилину. Крім того, на раллійний хетчбек встановлена шестиступінчаста секвентальна коробка передач, повністю регульована підвіска і потужні гальмівні механізми.

У салоні автомобіля з`явився омологірований каркас безпеки, на який пішло більше 40 метрів сталевих труб, два спортивні "ковші", шеститочкові ремені безпеки, спортивне кермо, нові панелі приладів з додатковими датчиками і покажчиками, а також система пожежегасіння.

Зовні Clio Sport R3 відрізняється від серійного автомобіля лише повітрозабірником в передній частині даху, а також новими легкосплавними колесними дисками з гоночними покришками Michelin.

У продажу раллійний Renault Clio з`явиться з 1 січня 2007 року. Вартість новинки для приватних покупців становитме 49,6 тисяч євро.

Автолента.ру