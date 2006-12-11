Skoda представила нове покоління Fabia (фото)

Компанія Skoda розповсюдила перші офіційні фотографії і деяку інформацію, що стосується цілком нового покоління моделі Skoda Fabia. Цей автомобіль, за традицією, що склалася в сучасній автоіндустрії, став трохи крупнішим за свого попередника: його довжина складає 3,99 метри (проти 3,97 у попередньої моделі), ширина - 1,64 метри (1,64 у попередника), а висота - 1,50 метри (1,45 у попередника).

Збільшена колісна база дозволила також добитися просторішого розміщення пасажирів в салоні нової Skoda Fabia. Розмір багажного відсіку новинки збільшився з 260 до 300 літрів, а при складених спинках заднього сидіння автомобіль зможе прийняти до 1163 літрів поклажі.

За попередніми відомостями, комплектуватися нова Fabia буде лінійкою бензинових і дизельних моторів, вже відомих по інших моделях чеської марки. Базовими двигунами як і раніше залишаться 1,2-літрові трьохциліндрові агрегати потужністю 60 і 70 кінських сил. Далі йдуть 1,4-літровий 85-сильний і 1,6-літровий 106-сильні бензинові мотори. Лінійка дизельних двигунів включатиме 1,4-літровий агрегат потужністю 70 і 80 кінських сил, а також 1,6-літровий мотор потужністю 105 сил. Не виключено також, що пізніше з`явиться нова модифікація Fabia RS з 140-сильним турбодизельним мотором.

Прем`єра Skoda Fabia нового покоління відбудеться на автомобільній виставці в Женеві, після чого машина з`явиться у продажу. У Росії новинку, як очікується, можна буде купити вже в другому кварталі 2007 року.

Лента.ру