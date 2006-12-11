СРСР зникне з інтернету

Корпорація з призначенням доменних імен ICANN оголосила про плани ліквідації доменів .SU (який належав СРСР) і .GB (Великобританія). Такий крок в ICAAN збираються зробити у зв`язку з малою кількістю зареєстрованих в цих зонах сайтів - більшість російських інтернет-сторінок реєструються в зоні .RU (мешканці інших країн СНД набули власні домени: .UA та ін.), а британці віддають перевагу доменові .UK, повідомляє USA Today.

Крім .SU і .GB можуть зникнути і інші домени, наприклад, югославський .YU (тепер це .RS і .ME, Сербія і Чорногорія). Свого часу з цієї причини був виключений із списків колись чехословацький .CS - з огляду на геополітичні зміни він розділився на CZ і .SK для Чехії і Словаччини, відповідно.

Варто зазначити, що реєстрація сайту в зоні .SU і щорічна плата за сайт коштує в кілька разів дорожче, ніж .RU. Зокрема реєстрація сайту в зоні .SU та її продовження на один рік коштують 100 доларів, а в зоні .RU - 20 і 15 доларів відповідно.

На думку спостерігачів, рішення ICANN про ліквідацію домену .SU може стати причиною безлічі судових позовів від вітчизняних компаній і організацій. Одним з перших володарів сайту в домені .SU, який висловив своє невдоволення, став молодіжний рух "Наші". Як повідомляється в газеті "Коммерсант", прес-секретар “Наші” Роберт Шлегель заявив, що в разі ліквідації домена юристи руху вивчать проблему і відстоюватимуть права "Наших" у суді.

Лента.ру