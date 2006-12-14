Кінець епохи Windows, 100 млн. блоггерів і тотальне стеження

23:16, 14 грудня 2006
Наука та IT
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Прогноз аналітичної компанії

Фахівці аналітичної компанії Gartner дійшли висновку, що Windows Vista стане останнім великим релізом операційної системи від Microsoft. На думку аналітиків, ера великомасштабних проектів добігає кінця, і в недалекому майбутньому розробники ПЗ сконцентрують зусилля на випуску доповнень і оновлень до вже готовим ОС, а не виробництві нових, повідомляє Reuters.

Експерти Gartner також порахували, що на першу половину 2007 року припаде пік популярності блогів. Виходячи з середньої "тривалості життя" блога і сьогоднішніх темпів збільшення їх кількості, кількість блоггерів перевищить 100 мільйонів у першому півріччі майбутнього року.

Аналітики також зробили один сміливіший і довгостроковий прогноз - на думку співробітників Gartner, на 2010 рік місце перебування 60 відсотків користувачів мобільних телефонів відстежуватиметься за допомогою нових інтернет-технологій. Стеження за користувачами мобільників здійснюватиметься в зв`язку з посиленням стандартів безпеки, яке відбуватиметься частково за рахунок утиску прав на приватне життя.

Лента.ру

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