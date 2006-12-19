Saab безкоштовно замінить старі машини на нові

Американське відділення компанії Saab запропонувало всім власникам старих машин шведської марки безкоштовно замінити їх на нові флагманські седани 9-5 Aero. Як повідомляє Associated Press, нові автомобілі одержать тільки власники тих Saab, пробіг яких перевищує мільйон миль (1,6 мільйона кілометрів).

Таке рішення керівництво Saab у США прийняло після того, як до компанії звернувся страховий агент Пітер Гілберт (Peter Gilbert), який з 1989 року проїхав на своєму Saab 900 більше мільйона миль. Після того, як пробіг машини був офіційно підтверджений, Гілберт отримав новий 9-5 Aero, а керівництво фірми закликало решту власників Saab з таким же пробігом приїхати до них і обміняти автомобілі на нові.

За умовами акції, стара машина повинна мати пробіг не менше мільйона миль, причому всю цю відстань автомобіль повинен проїхати не змінюючи господаря і не виїжджаючи за межі США. Крім того, на момент заміни, старий автомобіль має бути "на ходу".

У компанії Saab зазначають, що у них немає інформації про те, скільки всього існує машин з мільйонним пробігом. Поки відомий тільки один такий автомобіль: Saab Пітера Гілберта. Ця машина досі їздить і на ній стоїть оригінальний двигун і оригінальний турбонаддув. У Saab обіцяють включити машину з рекордним пробігом в експозицію фірми на автосалоні в Детройті в січні 2007 року.

Лента.ру