Bombardier готує триколісний мотоцикл (фото)

Канадська компанія Bombardier, відома своїми снігоходами і квадроциклами, готує абсолютно новий триколісний мотоцикл, повідомляє Worldcarfans.com. Наразі новинка проходить останні тести, і вже наступного року надійде в продаж.

На триколісному мотоциклі буде встановлений двигун V2 компанії Rotax, яка належить Bombardier. Це мотор об`ємом 1000 кубічних сантиметрів з кутом розвалу циліндрів 60 градусів, потужність якого 130 кінських сил. Такий же силовий агрегат встановлюється на італійські спортивні мотоцикли Aprilia RSV-R і Aprilia Tuono.

Очікується, що новий триколісний мотоцикл одержить автоматичну безступінчату трансмісію, як на снігоходах. Утім, не виключено, що у варіаторі для нового тріцикла буде кілька фіксованих передач, які водій зможе вибирати вручну.

Новинка буде оснащена системою стабілізації і АБС фірми Bosch. Як і в мотоциклів, трицикл одержить окреме управління передніми і задніми гальмами. Прем`єра нового Bombardier запланована на лютий 2007 року.

Автолента.ру