В Ірані створено відділ по боротьбі з інтернет-злочинами

В іранській поліції створено спеціальний відділ по боротьбі з інтернет-злочинністю, повідомляє 13 листопада Agence France-Presse з посиланням на іранське інформагентство ILNA. Підрозділ займатиметься, зокрема, боротьбою з інтернет-шахрайством, незаконною рекламою і моніторингом політичних висловлювань.

Як повідомив ILNA представник поліції, "поліція реагуватиме на політичні дискусії в інтернеті, якщо буде помічене щось протизаконне". За його словами, до складу підрозділу поки що ввійдуть 12 осіб, а підпорядкований він буде прокуратурі.

Як передає іранське агентство Fars, в 2008 році в Ірані було зафіксовано 124 тисячі злочинів, пов`язаних з комп`ютерною безпекою і інтернетом, - на 26 відсотків більше, ніж на рік раніше.

AFP зі свого боку зазначає, що влада Ірану стежать за ситуацією в інтернеті і періодично закриває доступ до популярних інтернет-сервісів, керуючись політичними мотивами. Так, у квітні 2009 року був закритий доступ до соціальних мереж Twitter і Facebook, оскільки ними користувалися супротивники Махмуда Ахмадінеджада напередодні президентських виборів, які відбулися в червні. Незабаром, проте, доступ був розблокований.

Лента.ру