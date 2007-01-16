Учений створив тканину, яку можна не прати

Вчений Джеф Оуенс (Jeff Owens), який працює на військово-повітряні сили Сполучених Штатів розробив нанотехнологічну тканину для одягу. Високотехнологічна тканина здатна вбивати бактерії, розкладати бруд і піт і легко пропускати вологу назовні, відштовхуючи зовнішню воду. За новою технологією вже пошито футболки і спідню білизну, які можна носити протягом багатьох тижнів, і вони залишаються чистими. Нова тканина вбиває не тільки природні бактерії на шкірі, які відповідальні за неприємний запах, але і такі небезпечні бактерії, як сибірська виразка, повідомляє Радіо "Свобода" з посиланням на Membrana.