Renault, McLaren і BMW показали свої нові боліди (фото)

Команди "Формули-1" Renault, McLaren і BMW Sauber представили свої нові боліди.

Нова машина Renault вже взяла участь в тестах, які проходили в Хересі. За кермом знаходився лідер команди Джанкарло Фізікелла. Офіційна презентація боліда запланована на наступний тиждень. Очікується, що на той час машина буде заново пофарбована.

Боліди McLaren MP4-22, на яких нові пілоти команди братимуть участь в гонках, були представлені в Іспанії у понеділок. За словами двократного чемпіона світу Фернандо Алонсо, він поки не мав можливості випробувати машину на трасі, але технічні дані боліда надають іспанцю підстави для впевненості. Цікаво, що одним з своїх головних суперників в боротьбі за чемпіонський титул в 2007 році Алонсо вважає Дженсона Баттона.

Новий BMW Sauber повинен дозволити молодій команді закріпити свій успіх у майбутньому сезоні. Це перший справжній BMW Sauber, розроблений командою, яка була створена близько року тому, відзначають представники німецького автоконцерну BMW. Мета на 2007 рік - регулярна присутність пілотів команди на подіумах.

Як повідомлялося раніше, в минулі вихідні свій новий болід представила команда Ferrari.

Автолента.ру