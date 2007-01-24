Бойко: Україна заощадить 1 млрд. доларів на ядерних відходах

Україна протягом десяти років заощадить 1 млрд. доларів за рахунок реалізації проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в прямому ефірі на Першому Національному каналі.

"Ми заощадимо приблизно мільярд доларів в найближчі десять років за рахунок того, що зберігаємо наші відпрацьовані комплекти тут, а не відправляємо до Росії і не переробляємо їх там", – сказав міністр.

За його словами, "кожна країна, якщо вона будує енергетичну незалежність, має власні сховища (відпрацьованого ядерного палива – УНІАН), таким же чином будуватимемо їх і ми... У нас підписано контракт з американською корпорацією Holtec, ми повинні будемо пройти всі необхідні експертизи і процедури згідно з нашим законодавством і світовим досвідом, а потім приступити до будівництва... Це займе певний час, але у нас достатньо витримки, і ми знаємо, що нам робити".

При цьому він додав, що "зараз розглядається техніко-економічне обгрунтування проекту... Будуть враховані всі аспекти, націлені на забезпечення безпеки і економічної ефективності".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року президент НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ заявив, що «Енергоатом» має намір найближчим часом за власні кошти провести міжнародну екологічну експертизу техніко-економічного обгрунтування будівництва централізованого сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, представленого компанією Holtec Int. (США).

У жовтні 2006 р. НАЕК «Енергоатом» офіційно заявила про наміри будівництва сховища для проміжного централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Передбачувана місткість сховища – 17 тис. відпрацьованих тепловиділяючих збірок ядерного палива (ВТЗ) реакторів типу ВВЕР у герметичних контейнерах. Річна продуктивність об`єкту становитиме до 1 тис. ВТЗ. Запланований термін експлуатації ЦСВЯП становить до 100 років, зокрема в активний період (накопичення і зберігання контейнерів з ВТЗ) - до 50 років, і стільки ж пасивний період (зберігання контейнерів з ВТЗ).